Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Oι ωραιότερες front row εμφανίσεις των celebrities μέχρι στιγμής
Aπό την Pamela Anderson μέχρι τη Sofia Coppola.
Ο Μήνας της Μόδας ξεκίνησε επίσημα και μαζί του έφερε μια σειρά από νέες συλλογές, νέες τάσεις και, φυσικά, εντυπωσιακές celebrity εμφανίσεις στις front row. Πριν η διεθνής fashion σκηνή μεταφερθεί σε Λονδίνο, Μιλάνο και Παρίσι, η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ανοίγει τον κύκλο των παρουσιάσεων για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026, από τις 11 έως τις 16 Φεβρουαρίου.
