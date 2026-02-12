Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Oι ωραιότερες front row εμφανίσεις των celebrities μέχρι στιγμής

Ο Μήνας της Μόδας ξεκίνησε επίσημα και μαζί του έφερε μια σειρά από νέες συλλογές, νέες τάσεις και, φυσικά, εντυπωσιακές celebrity εμφανίσεις στις front row. Πριν η διεθνής fashion σκηνή μεταφερθεί σε Λονδίνο, Μιλάνο και Παρίσι, η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ανοίγει τον κύκλο των παρουσιάσεων για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026, από τις 11 έως τις 16 Φεβρουαρίου.



