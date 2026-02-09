Ακυρώθηκε το φεστιβάλ ανθοφορίας κερασιών στην Ιαπωνία λόγω κακής συμπεριφοράς τουριστών
Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
Κάθε χρόνο οι εικόνες με τις ανθισμένες κερασιές στην Ιαπωνία από τα τέλη Μαρτίου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Οι γιορτές και τα σχετικά φεστιβάλ που στήνονται προσελκύουν εκατομμύρια κόσμου, οι οποίοι αναμένουν με αγωνία να δουν τα υπέροχα δέντρα με τα μοναδικά χρώματα. Δυστυχώς, φέτος, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
Οι ιαπωνικές αρχές στην πόλη Fujiyoshida, κοντά στο όρος Φούτζι, ανακοίνωσαν ότι φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ ανθοφορίας κερασιών, επικαλούμενες τον ανεξέλεγκτο όγκο τουριστών και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν στους κατοίκους.
Η αύξηση των επισκεπτών έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία και στα απορρίμματα, ενώ αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι τουρίστες εισέβαλαν σε ιδιωτικούς κήπους ή ακόμη και «κοιμήθηκαν» εκεί χωρίς άδεια.
