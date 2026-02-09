Βίκυ Καγιά: Βόλτα στην Αθήνα με το τέλειο casual σύνολο
Βίκυ Καγιά: Βόλτα στην Αθήνα με το τέλειο casual σύνολο
Η οff-duty γκαρνταρόμπα της αποτελείται από χαλαρά basics και luxury κομμάτια συνδυασμένα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τo fashion forward στυλ της.
Η οff-duty γκαρνταρόμπα της αποτελείται από χαλαρά basics και luxury κομμάτια συνδυασμένα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τo fashion forward στυλ της.
ΗΒίκυ Καγιά είναι ο ορισμός του cool κοριτσιού. Η οff-duty γκαρνταρόμπα της αποτελείται από χαλαρά basics και luxury κομμάτια συνδυασμένα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τo fashion forward στυλ της. Και το απέδειξε για ακόμα μια φορά όταν εμφανίστηκε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας με ένα casual σύνολο σε μια βόλτα με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα