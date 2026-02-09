Βίκυ Καγιά: Βόλτα στην Αθήνα με το τέλειο casual σύνολο
Η οff-duty γκαρνταρόμπα της αποτελείται από χαλαρά basics και luxury κομμάτια συνδυασμένα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τo fashion forward στυλ της.

ΗΒίκυ Καγιά είναι ο ορισμός του cool κοριτσιού. Η οff-duty γκαρνταρόμπα της αποτελείται από χαλαρά basics και luxury κομμάτια συνδυασμένα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τo fashion forward στυλ της. Και το απέδειξε για ακόμα μια φορά όταν εμφανίστηκε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας με ένα casual σύνολο σε μια βόλτα με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά.

