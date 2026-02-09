Φάκελοι Έπσταϊν: Οι ιστορίες των χιλιάδων θυμάτων - «Κυκλοφορούσε σε συνοικιακά σχολεία και ψάρευε έφηβες»
Φάκελοι Έπσταϊν: Οι ιστορίες των χιλιάδων θυμάτων - «Κυκλοφορούσε σε συνοικιακά σχολεία και ψάρευε έφηβες»

Μια υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κοινωνικής ανισότητας και η εξουσία και το χρήμα αναδεικνύονται σε όπλα στα χέρια των κακοποιητών

Στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας σειράς τοποθετήσεων για τους φακέλους Epstein, μικρό μέρος των οποίων έχει δοθεί στη δημοσιότητα, οι Times ανέβασαν ένα βίντεο όπου η δημοσιογράφος στα social media Jessica Harpin επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα: ποιες είναι οι ιστορίες των θυμάτων του Jeffrey Epstein, που εκτιμάται ότι ήταν πάνω από χίλια; Η απάντηση αναδεικνύει μια γιγάντια, παγκόσμια υπόθεση όπου η σεξουαλική εκμετάλλευση συναντά τις κραυγαλέες κοινωνικές ανισότητες και η εξουσία και το χρήμα αναδεικνύονται σε όπλα στα χέρια των κακοποιητών.

