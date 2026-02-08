Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ελληνοκαναδή αθλήτρια που έχασε την προθεσμία πανεπιστημιακής εργασίας επειδή αγωνιζόταν
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ελληνοκαναδή αθλήτρια που έχασε την προθεσμία πανεπιστημιακής εργασίας επειδή αγωνιζόταν

Το email που έστειλε στον καθαγητή της.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ελληνοκαναδή αθλήτρια που έχασε την προθεσμία πανεπιστημιακής εργασίας επειδή αγωνιζόταν
Ανάμεσα στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026 και τη συμμετοχή της στο ομαδικό αγώνισμα του καλλιτεχνικού πατινάζ, η Madeline Schizas είχε ένα εξαιρετικά γεμάτο πρόγραμμα την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου. Τόσο γεμάτο που κάτι έπρεπε να αφήσει πίσω και αυτό ήταν η εργασία της για το πανεπιστήμιο.

 
Η 22χρονη αθλήτρια της από τον Καναδά μοιράστηκε στο Instagram Story της τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι μπέρδεψε την ημερομηνία παράδοσης μιας εργασίας στο μάθημα Κοινωνιολογίας στο McMaster University του Οντάριο, όπου σπουδάζει Περιβάλλον & Κοινωνία.

 
«LOLLLL λατρεύω να είμαι φοιτήτρια-αθλήτρια», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα, δημοσιεύοντας στιγμιότυπο από το email που έστειλε στον καθηγητή της για να ζητήσει μια μικρή παράταση.

