Η Blair Waldorf επιστρέφει: Το νέο sequel novel για τη ζωή της από την αρχική συγγραφέα του Gossip Girl

Η Blair Waldorf, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της αγαπημένης σειράς «Gossip Girl», επιστρέφει μέσα από ένα νέο βιβλίο που ετοιμάζει η δημιουργός της σειράς, Cecily von Ziegesar. Πρόκειται για ένα sequel novel που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη Blair και θα διαδραματίζεται αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα των αρχικών βιβλίων που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000.