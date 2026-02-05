H μητέρα της δημοσιογράφου που είχε στριμώξει τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη απήχθη - Η έκκληση της οικογένειας

Εδώ και λίγες ημέρες τα Μέσα Ενημέρωσης στις ΗΠΑ, αλλά και τον κόσμο, ασχολούνται -πέραν της πολιτικής και στρατιωτικής επικαιρότητας- με την πιθανή απαγωγή της Nancy Guthrie, της μητέρας της παρουσιάστριας ειδήσεων του NBC, Savannah Guthrie. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο η γυναίκα αγνοείται με τις αρχές και την οικογένειά της να έχει βάσιμες υποψίες ότι η 84χρονη δεν έφυγε με τη θέλησή της από το σπίτι της στην Αριζόνα, αλλά απήχθη.Μάλιστα, η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, απευθύνοντας έκκληση προς τους πιθανούς απαγωγείς της μητέρας της να επικοινωνήσουν μαζί τους και να δώσουν απόδειξη ότι η Nancy Guthrie είναι ακόμη ζωντανή.«Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε», λέει η παρουσιάστρια στο βίντεο, πλαισιωμένη από τα αδέλφια της. «Σας παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας».Η Nancy Guthrie εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα από το σπίτι της στην Αριζόνα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για απαγωγή και συνεργάζονται με το FBI για την εξακρίβωση της γνησιότητας πιθανού σημειώματος λύτρων.«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου εικόνες και φωνές μπορούν εύκολα να παραποιηθούν», δήλωσε η Savannah Guthrie. «Χρειαζόμαστε αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε».