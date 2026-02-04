«Προλάβετε τον καρκίνο πριν ξεκινήσει»: Ερευνητές έφτιαξαν «χάρτη» με τους συνηθέστερους κινδύνους

Κάθε χρόνο θα μπορούσαν να προληφθούν επτά εκατομμύρια περιπτώσεις καρκίνου, αναφέρει η πρώτη παγκόσμια ανάλυση. Μια έκθεση επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι το 37% των καρκίνων προκαλείται από λοιμώξεις, επιλογές τρόπου ζωής και περιβαλλοντικούς ρύπους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η έκθεσή τους έδειξε ότι υπάρχει μια «ισχυρή ευκαιρία» να μεταμορφωθεί η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.«Τώρα διαθέτουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόληψη του καρκίνου πριν ακόμη εμφανιστεί», δήλωσε η Isabelle Soerjomataram, ειδικός στην επιτήρηση του καρκίνου στο Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC).Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, η Soerjomataram και ο συνάδελφός της Andre Ilbawi παρουσίασαν τα ευρήματα μιας μελέτης που αφορούσε 36 τύπους καρκίνου σε 185 χώρες. Οι δύο συνυπέγραψαν και δημοσίευσαν τα αποτελέσματα τους στο ιατρικό περιοδικό Nature Medicine στις 3 Φεβρουαρίου 2026.Η μελέτη ξεκινά με ένα στατιστικό στοιχείο τόσο εντυπωσιακό όσο η αρχική δήλωση της ειδικού: 7,1 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου συνδέθηκαν με αυτό που είναι γνωστό ως «τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου (MRF)», όπως η κατανάλωση καπνού ή αλκοόλ, καθώς και διάφορες λοιμώξεις. Αυτό αντιστοιχεί στο 37,8% του συνόλου των 18,7 εκατομμυρίων νέων περιπτώσεων καρκίνου το 2022.