Ballet Slipper Lips: Η τάση που κάνει το baby pink να είναι το νέο neutral στο μακιγιάζ των χειλιών
MARIE CLAIRE

Ballet Slipper Lips: Η τάση που κάνει το baby pink να είναι το νέο neutral στο μακιγιάζ των χειλιών

Το ballet slipper lip look βασίζεται σε ψυχρούς ροζ τόνους που θυμίζουν τα κλασικά παπούτσια μπαλέτου.

Ballet Slipper Lips: Η τάση που κάνει το baby pink να είναι το νέο neutral στο μακιγιάζ των χειλιών
Η αισθητική του μπαλέτου συνεχίζει και το 2026 να επηρεάζει τη μόδα και την ομορφιά με τον πιο διακριτικό τρόπο. Δεν μιλάμε για κάτι εξεζητημένο ή θεατρικό, αλλά για λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και δείχνουν πάντα κομψές. Μία από αυτές είναι και το ballet slipper lip look, μια απόχρωση που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο φυσικό και το ρομαντικό και έρχεται να δώσει στα χείλη μας μια καθαρή, απαλή όψη που ταιριάζει με κάθε στιλ.

 
Το ballet slipper lip look βασίζεται σε ψυχρούς ροζ τόνους που θυμίζουν τα κλασικά παπούτσια μπαλέτου. Το αποτέλεσμα είναι καθαρό, φρέσκο και πολύ προσεγμένο. Μπορούμε να το πετύχουμε με τη χρήση lip gloss για πιο juicy όψη ή με σατινέ και φυσικό matte αν προτιμάμε κάτι πιο ήσυχο. Το ζητούμενο είναι τα χείλη να δείχνουν περιποιημένα και απαλά, χωρίς υπερβολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης