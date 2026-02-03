Ballet Slipper Lips: Η τάση που κάνει το baby pink να είναι το νέο neutral στο μακιγιάζ των χειλιών

Η αισθητική του μπαλέτου συνεχίζει και το 2026 να επηρεάζει τη μόδα και την ομορφιά με τον πιο διακριτικό τρόπο. Δεν μιλάμε για κάτι εξεζητημένο ή θεατρικό, αλλά για λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και δείχνουν πάντα κομψές. Μία από αυτές είναι και το ballet slipper lip look, μια απόχρωση που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο φυσικό και το ρομαντικό και έρχεται να δώσει στα χείλη μας μια καθαρή, απαλή όψη που ταιριάζει με κάθε στιλ.





Το ballet slipper lip look βασίζεται σε ψυχρούς ροζ τόνους που θυμίζουν τα κλασικά παπούτσια μπαλέτου. Το αποτέλεσμα είναι καθαρό, φρέσκο και πολύ προσεγμένο. Μπορούμε να το πετύχουμε με τη χρήση lip gloss για πιο juicy όψη ή με σατινέ και φυσικό matte αν προτιμάμε κάτι πιο ήσυχο. Το ζητούμενο είναι τα χείλη να δείχνουν περιποιημένα και απαλά, χωρίς υπερβολή.

03.02.2026, 16:30