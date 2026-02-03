Τζέικομπ Ελόρντι: Η χειρονομία του προς τη Μάργκοτ Ρόμπι που ενισχύει τις φήμες του ειδυλλίου τους (βίντεο)

Στο Le Grand Rex έγινε η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ανεμοδαρμένα ύψη» στο Παρίσι, με τους πρωταγωνιστές, Margot Robbie και Jacob Elordi, να συγκεντρώνουν φυσικά τα περισσότερα φλας. Η 35χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα ρομαντικό φόρεμα Chanel, στο πνεύμα του φιλμ, σε μπορντό βελούδο, διακοσμημένο με φτερά, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα επίσης μπορντό τσόκερ. Ο 28χρονος συμπρωταγωνιστής της φόρεσε κοστούμι σε σκούρο μπορντό χρώμα. Φωτογραφήθηκαν μαζί με τη σκηνοθέτρια Emerald Fennell και τον ηθοποιό Shazad Latif. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση στην κλασική ιστορία απαγορευμένου πάθους, που συνδυάζει την αγάπη, τον ακαταμάχητο πόθο και την τρέλα.