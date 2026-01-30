Η ιστορία πίσω από το κολιέ της Eλίζαμπεθ Τέιλορ που φόρεσε η Mάργκοτ Ρόμπι
Μια στυλιστική επιλογή με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος.
Στην πρεμιέρα του Wuthering Heights στο Λος Άντζελες, η Margot Robbie φόρεσε ένα φόρεμα Schiaparelli Haute Couture, ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη, από το show Haute Couture Άνοιξη 2026 που μόλις παρουσιάστηκε στο Παρίσι. Στις 28 Ιανουαρίου, η Robbie και ο στυλίστας της Andrew Mukamal έκαναν την αρχή για μια σειρά εμφανίσεων στο κόκκινο χαλί ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας στις 13 Φεβρουαρίου. Για την πρεμιέρα στο L.A., η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα trumpet gown υψηλής ραπτικής Schiaparelli, φτιαγμένο αποκλειστικά για εκείνη ή, στην προκειμένη περίπτωση, για τον κινηματογραφικό της χαρακτήρα, την Cathy.
