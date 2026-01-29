Πώς να διώξετε την αρνητική ενέργεια πριν από τον Φεβρουάριο, ανάλογα με το ζώδιό σας

ΟΙανουάριος φτάνει στο τέλος του και αναρωτιόμαστε: Καταφέρατε να πραγματοποιήσετε τους πρώτους στόχους για το νέο έτος; Επειδή είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε από τον στόχο μας μία ειδικός στον χώρο της πνευματικότητας μοιράζεται πώς κάθε ζώδιο μπορεί να καθαρίσει την αρνητική ενέργεια και να απομακρύνει την κακοτυχία πριν μπει ο Φεβρουάριος του 2026.Η Echo, επαγγελματίας αναγνώστρια ταρώ και ειδικός στην αστρολογία στο site πνευματικότητας Tarotap, δίνει συγκεκριμένες συμβουλές για κάθε ζώδιο.«Ένας καθαρισμός δεν θα έπρεπε να σας τιμωρεί για τις γιορτές. Θα έπρεπε να απομακρύνει ό,τι έχει “κολλήσει” σε νοητικό, συναισθηματικό και ενεργειακό επίπεδο», εξηγεί. «Όταν στοχεύετε στο σωστό σημείο, ένα μικρό τελετουργικό μπορεί να φέρει μεγαλύτερη αλλαγή από έναν ολόκληρο μήνα περιορισμών».