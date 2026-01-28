Μελάνια Τραμπ: Σε κινηματογράφο του Λονδίνου, το νέο ντοκιμαντέρ της έχει πουλήσει ένα εισιτήριο

Μια τακτική που έχει αποδώσει στον κινηματογράφο μέχρι σήμερα είναι να κυκλοφορούν ταυτόχρονα δύο παραγωγές οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά – είχε αποτέλεσμα, τουλάχιστον, σε περιπτώσεις όπως η ταυτόχρονη κυκλοφορία των ταινιών «Dark Knight» και «Mamma Mia!» το 2008, όπως σημειώνει η Guardian σε νέο άρθρο της.