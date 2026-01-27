TikTok, Youtube και Meta σε δίκη με κατηγορίες εθισμού των νέων

Οι Meta Platforms, TikTok και YouTube θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενίσχυση και πρόκληση κρίση ψυχικής υγείας στους νέους, καθώς η εθνική συζήτηση για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες περνά σε νέα φάση.Η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην κομητεία του Λος Άντζελες, αποτελεί δοκιμαστική υπόθεση για χιλιάδες άλλες αγωγές που ζητούν αποζημιώσεις για βλάβες που αποδίδονται στα social media, σε μια νομική επίθεση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη μακροχρόνια νομική άμυνα του τεχνολογικού κολοσσού.Ενάγουσα είναι μια 19χρονη γυναίκα από την Καλιφόρνια, με τα αρχικά K.G.M., η οποία υποστηρίζει ότι εθίστηκε στις πλατφόρμες των εταιρειών από πολύ νεαρή ηλικία λόγω του τρόπου σχεδιασμού τους που αποσπά την προσοχή, σύμφωνα με τα έγγραφα και ρεπορτάζ του Reuters.Ισχυρίζεται ότι οι εφαρμογές ενίσχυσαν την κατάθλιψή της και τις αυτοκτονικές της σκέψεις και ζητά να αποδοθούν ευθύνες στις εταιρείες. Η επιλογή των ενόρκων ξεκίνησε την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου.