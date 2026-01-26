Η γυναίκα από το Πακιστάν που πάλεψε για να σπουδάσει και τώρα θέλει να γίνει Πρόεδρος στην κοινότητά της

ΗNaushaba Roonjho εργάζεται στον τομέα της υγείας, αλλά πριν από αυτό είχε δεχθεί την κριτική, τις προσβολές και τον αποκλεισμό από την οικογένειά της στο Πακιστάν επειδή ακριβώς ήθελε να δουλέψει, αλλά τώρα διεκδικεί μέχρι και πολιτικό αξίωμα.Όταν έγινε το πρώτο κορίτσι στην περιοχή της που πέρασε τις εθνικές εξετάσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πακιστάν, τα νέα δεν έφεραν χαρά και γιορτές όπως θα συνέβαινε σε κάποια άλλη οικογένεια και σε κάποια άλλη χώρα. Στο σπίτι, στο χωριό της στην επαρχία Σίντ του Πακιστάν, ο πατέρας της της είπε: «Αρκετά, δεν χρειάζεται να σπουδάσεις άλλο. Πρέπει να μείνεις στο σπίτι τώρα».Ήταν το 2010 και η Naushaba ήταν 17 ετών. Λίγες εβδομάδες μετά παντρεύτηκε τον Muhammad Uris, έναν εργάτη. Αν και όπως όλα τα κορίτσια στην περιοχή είχε αφήσει το σχολείο μετά το δημοτικό, συνέχισε να μαθαίνει μόνη της.«Οι άνθρωποι με κορόιδευαν», λέει στον Guardian που παρουσιάζει με ρεπορτάζ την ιστορία της. «Έλεγαν ότι τα κορίτσια δεν χρειάζονται εκπαίδευση και χαλάνε αν σπουδάζουν».