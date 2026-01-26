Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στήνει μια σκάλα για τον ουρανό με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη στην ΕΛΣ
Ο ροκ σταρ μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής διευθύνει τους μουσικούς. Κι εμείς παρακολουθούμε μαγεμένοι

Πόσο συχνά μπορείς να πεις ότι η Πιετά της θρησκευτικής τέχνης συνάντησε το Θωρηκτό Ποτέμκιν του Αϊζενστάιν; Αυτό συνέβη στο «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» στην κεντρική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και θα συμβαίνει για λίγες ακόμη, πολύτιμες παραστάσεις έως τις 30 Ιανουαρίου.

