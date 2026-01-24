Η βασίλισσα Λετίσια έκανε ήδη μία από τις πιο κομψές royal εμφανίσεις του 2026
Με μπλε βελούδινο φόρεμα.

Ηβασίλισσα Λετίσια έχει αποδείξει την αδυναμία της στα έντονα χρώματα, από το κόκκινο έως το βαθύ μωβ. Όταν όμως πρόκειται για τις πιο επίσημες και κομψές εμφανίσεις της, επιστρέφει συστηματικά σε μια διαχρονική επιλογή: το cobalt μπλε, το οποίο, συμπτωματικά, αποτελεί και το χρώμα της σεζόν.

