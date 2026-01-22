Η Χάιντι Κλουμ με ένα αποκαλυπτικό, διάφανο σύνολο - Οι φωτογραφίες της με την Πάρις Χίλτον
MARIE CLAIRE

Η Χάιντι Κλουμ με ένα αποκαλυπτικό, διάφανο σύνολο - Οι φωτογραφίες της με την Πάρις Χίλτον

Οι αναρτήσεις στο Instagram.

Η Χάιντι Κλουμ με ένα αποκαλυπτικό, διάφανο σύνολο - Οι φωτογραφίες της με την Πάρις Χίλτον
Στις 20 Ιανουαρίου, η Heidi Klum παρευρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ της Paris Hilton, Infinite Icon: A Visual Memoir, στο Λος Άντζελες, και μας έδωσε με την εμφάνισή της κάτι για συζήτηση. Αντί να ταιριάξει με το ροζ χαλί και να επιλέξει ένα outfit σε αυτή τη γλυκιά απόχρωση, προτίμησε ένα μαύρο, naked look.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης