Η Χάιντι Κλουμ με ένα αποκαλυπτικό, διάφανο σύνολο - Οι φωτογραφίες της με την Πάρις Χίλτον

Στις 20 Ιανουαρίου, η Heidi Klum παρευρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ της Paris Hilton, Infinite Icon: A Visual Memoir, στο Λος Άντζελες, και μας έδωσε με την εμφάνισή της κάτι για συζήτηση. Αντί να ταιριάξει με το ροζ χαλί και να επιλέξει ένα outfit σε αυτή τη γλυκιά απόχρωση, προτίμησε ένα μαύρο, naked look.