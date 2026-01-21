Η Τζίτζι Χαντίντ φωτογραφίζει την κόρη της στην κουζίνα με την αδερφή της (εικόνες)

ΗGigi Hadid μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram μερικές σπάνιες φωτογραφίες από τις γιορτές με την κόρη της Khai, 5 ετών, την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου.Στις εικόνες βλέπουμε το φιλόξενο και εορταστικά διακοσμημένο σπίτι της, με μια χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στην κουζίνα, προσωποποιημένες χριστουγεννιάτικες θέσεις για την Khai με ένα φλυτζάνι γεμάτο κηρομπογιές και ένα gingerbread house από χαρτόνι.«Λατρεύω να στολίζω και να κάθομαι σε ένα χριστουγεννιάτικο σπίτι ❤️‍🔥❤️‍🔥… Ήμουν περήφανη για τα μικρά vintage ονόματα που έκανα με χαρτί δώρου φέτος…», έγραψε η Gigi.Σε μια ακόμη τρυφερή φωτογραφία, η Khai φαίνεται να ψήνει μπισκότα με τη θεία της Bella Hadid στην κουζίνα, ενώ μια άλλη λήψη δείχνει την μικρή να φτιάχνει χριστουγεννιάτικη πίτα. «Χριστουγεννιάτικη πίτα και μπισκότα με τη θεία!», σχολίασε η Gigi.