H Mπεατρίς Μπορομέο συμπλήρωσε το ζεστό σύνολό της με τις τέλειες χειμερινές μπότες
Η σύζυγος του Pierre Casiraghi ξεχωρίζει με το στυλ της στα ελβετικά βουνά.
ΗBeatrice Borromeo αυτές τις ημέρες κλέβει τις εντυπώσεις στις Ελβετικές Άλπεις, φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη στολή σκι μαζί με την οικογένειά της. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβάζει τον πήχη της χειμερινής μόδας: ήδη από τον Φεβρουάριο του 2023, ξανά στο διάσημο ελβετικό θέρετρο, είχε παραδώσει ένα αληθινό snow queen moment, με κλασικές μπότες βουνού και μια εμφάνιση που έμοιαζε έτοιμη για εξώφυλλο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
