H Mπεατρίς Μπορομέο συμπλήρωσε το ζεστό σύνολό της με τις τέλειες χειμερινές μπότες
MARIE CLAIRE

H Mπεατρίς Μπορομέο συμπλήρωσε το ζεστό σύνολό της με τις τέλειες χειμερινές μπότες

Η σύζυγος του Pierre Casiraghi  ξεχωρίζει με το στυλ της στα ελβετικά βουνά.



H Mπεατρίς Μπορομέο συμπλήρωσε το ζεστό σύνολό της με τις τέλειες χειμερινές μπότες
ΗBeatrice Borromeo αυτές τις ημέρες κλέβει τις εντυπώσεις στις Ελβετικές Άλπεις, φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη στολή σκι μαζί με την οικογένειά της. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβάζει τον πήχη της χειμερινής μόδας: ήδη από τον Φεβρουάριο του 2023, ξανά στο διάσημο ελβετικό θέρετρο, είχε παραδώσει ένα αληθινό snow queen moment, με κλασικές μπότες βουνού και μια εμφάνιση που έμοιαζε έτοιμη για εξώφυλλο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης