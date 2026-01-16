Η Γκουίνεθ Πάλτροου έπαθε «σύνδρομο άδειας φωλιάς»: Έχασε τον σκοπό της όταν τα παιδιά της έφυγαν από το σπίτι
MARIE CLAIRE

Χρειάστηκε να επαναπροσδιορήσει τον εαυτό της

Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, όταν δηλαδή φεύγουν τα παιδιά από το πατρικό σπίτι για σπουδές και μένουν μόνοι οι γονείς νιώθοντας κενό και αβεβαιότητα, φαίνεται πως επηρεάζει κάθε μητέρα - ακόμα κι αν αυτή είναι βραβευμένη με Όσκαρ και διευθύνει μία από τις πιο γνωστές lifestyle εταιρείες παγκοσμίως.

Η Gwyneth Paltrow,λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια βαθιά υπαρξιακή κρίση όταν τα δύο της παιδιά άφησαν το σπίτι και ξεκίνησαν τη ζωή τους στο κολέγιο.

