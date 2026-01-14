Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ: Κάνουν πατινάζ και ανταλλάσουν ένα φιλί μπροστά στην κάμερα (βίντεο)
Το γιορτινό post του ζευγαριού
ΟKeanu Reeves και η Alexandra Grant κρατούν πολύ χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, αλλά ξέρουν πώς να μετατρέπουν ακόμη και μια απλή βραδιά σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.
Το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες και ένα video από ραντεβού τους στο παγοδρόμιο του Rockefeller Center, μπροστά από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νέας Υόρκης. Τις στιγμές αυτές ανάρτησε η Alexandra Grant στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.
«Την περασμένη Δευτέρα, μετά το τέλος των παραστάσεων του Waiting for Godot, ο Keanu με κάλεσε σε ένα ραντεβού στη Νέα Υόρκη», έγραψε στη λεζάντα της η εικαστικός.
Ο ηθοποιός έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στο Broadway το φθινόπωρο, πρωταγωνιστώντας στο έργο του Samuel Beckett μαζί με τον Alex Winter, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο Bill & Ted’s Excellent Adventure. Η παράσταση ολοκλήρωσε τον κύκλο της στις 4 Ιανουαρίου.
