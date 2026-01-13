Γιατί οι γυναίκες διατρέχουν σοκαριστικά υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση τροχαίου;
Και μια σημαντική πρόοδος που έγινε τελευταία στην αυτοκινητοβιομηχανία
Η αυτοκινητοβιομηχανία υποδέχτηκε μια νέα κατασκευή με σημαντικό όχι μόνο πρακτικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται για καινούριο μοντέλο αυτοκινήτου αλλά για το πρώτο ομοίωμα δοκιμής πρόσκρουσης που σχεδιάστηκε σύμφωνα με το γυναικείο σώμα. Το όνομά του; THOR-05F, που είναι τα αρχικά της φράσης «Test device for Human Occupant Restraint, 5th-percentile Female».
