Έλεν Μίρεν: «Προτιμώ να δω αυτό το βραβείο όχι σαν επικήδειο αλλά σαν αναγνώριση μιας καριέρας που συνεχίζεται»

Σε μια νέα, ειδική τελετή, με τίτλο Golden Eve, που διοργανώθηκε από τις Χρυσές Σφαίρες και προβλήθηκε από την τηλεόραση, δύο γυναίκες που έχουν γράψει ιστορία με τον δικό τους τρόπο στην υποκριτική, οι Helen Mirren και Sarah Jessica Parker, τιμήθηκαν με τα βραβεία Carol Burnett Award και Cecil B. DeMille Award αντίστοιχα. Σε ένα βίντεο, μάλιστα, τις βλέπουμε σε μια συνάντηση κορυφής: να παρουσιάζουν τα βραβεία τους πλάι στην Carol Burnett.