Έλεν Μίρεν: «Προτιμώ να δω αυτό το βραβείο όχι σαν επικήδειο αλλά σαν αναγνώριση μιας καριέρας που συνεχίζεται»
Έλεν Μίρεν: «Προτιμώ να δω αυτό το βραβείο όχι σαν επικήδειο αλλά σαν αναγνώριση μιας καριέρας που συνεχίζεται»
Τι είπε σε μια συνάντηση κορυφής με τις Sarah Jessica Parker και Carol Burnett, στην εκδήλωση όπου
τιμήθηκε με το Cecil B. DeMille Award
Σε μια νέα, ειδική τελετή, με τίτλο Golden Eve, που διοργανώθηκε από τις Χρυσές Σφαίρες και προβλήθηκε από την τηλεόραση, δύο γυναίκες που έχουν γράψει ιστορία με τον δικό τους τρόπο στην υποκριτική, οι Helen Mirren και Sarah Jessica Parker, τιμήθηκαν με τα βραβεία Carol Burnett Award και Cecil B. DeMille Award αντίστοιχα. Σε ένα βίντεο, μάλιστα, τις βλέπουμε σε μια συνάντηση κορυφής: να παρουσιάζουν τα βραβεία τους πλάι στην Carol Burnett.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα