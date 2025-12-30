41χρονη νοσηλεύτρια νόμιζε ότι είχε μια κύστη 10 κιλών: Διαπίστωσε ότι ήταν τελειόμηνο μωρό
41χρονη νοσηλεύτρια νόμιζε ότι είχε μια κύστη 10 κιλών: Διαπίστωσε ότι ήταν τελειόμηνο μωρό
Λίγες μέρες προτού γεννήσει
Μια γυναίκα από την Καλιφόρνια έμαθε λίγες μέρες προτού γεννήσει πως ό,τι θεωρούσε ότι ήταν μια μεγάλη κύστη στις ωοθήκες, βάρους 10 κιλών, επρόκειτο τελικά για υγιές έμβρυο. Η εξωμήτριος κύησή της με την ευτυχή έκβαση είναι τόσο σπάνια, που θα περάσει στην επιστημονική βιβλιογραφία.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα