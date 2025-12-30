41χρονη νοσηλεύτρια νόμιζε ότι είχε μια κύστη 10 κιλών: Διαπίστωσε ότι ήταν τελειόμηνο μωρό

Μια γυναίκα από την Καλιφόρνια έμαθε λίγες μέρες προτού γεννήσει πως ό,τι θεωρούσε ότι ήταν μια μεγάλη κύστη στις ωοθήκες, βάρους 10 κιλών, επρόκειτο τελικά για υγιές έμβρυο. Η εξωμήτριος κύησή της με την ευτυχή έκβαση είναι τόσο σπάνια, που θα περάσει στην επιστημονική βιβλιογραφία.