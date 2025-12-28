Αργύρης Ξάφης: «Η μητέρα μου πέθανε σήμερα. Η Φανή. Καθόλου πλήρης ημερών»
MARIE CLAIRE

Αργύρης Ξάφης: «Η μητέρα μου πέθανε σήμερα. Η Φανή. Καθόλου πλήρης ημερών»

Ο ηθοποιός μοιράζεται το χρονικό της διάγνωσης της μητέρας του με καρκίνο

Αργύρης Ξάφης: «Η μητέρα μου πέθανε σήμερα. Η Φανή. Καθόλου πλήρης ημερών»
Με το στιγμιότυπο δύο χεριών που κρατιούνται, ίσως για τελευταία φορά, ο Αργύρης Ξάφης αποχαιρετά τη μητέρα του, Φανή, που πέθανε από καρκίνο μετά από πέντε χρόνια μάχης με τη νόσο, αλλά και τις κρατικές ανεπάρκειες που εμπόδιζαν την πρόσβασή της στην απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος, καθώς ακριβώς πριν από τέσσερα χρόνια είχε χάσει και τον πατέρα του, Βασίλη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης