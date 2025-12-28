Αργύρης Ξάφης: «Η μητέρα μου πέθανε σήμερα. Η Φανή. Καθόλου πλήρης ημερών»

Με το στιγμιότυπο δύο χεριών που κρατιούνται, ίσως για τελευταία φορά, ο Αργύρης Ξάφης αποχαιρετά τη μητέρα του, Φανή, που πέθανε από καρκίνο μετά από πέντε χρόνια μάχης με τη νόσο, αλλά και τις κρατικές ανεπάρκειες που εμπόδιζαν την πρόσβασή της στην απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος, καθώς ακριβώς πριν από τέσσερα χρόνια είχε χάσει και τον πατέρα του, Βασίλη.