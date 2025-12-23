H Kέιτ Χάντσον επαναφέρει το mob wife trend
MARIE CLAIRE

H Kέιτ Χάντσον επαναφέρει το mob wife trend

Οι τελευταίες εμφανίσεις της ηθοποιού μοιάζουν σαν να έχουν ξεπηδήσει από ένα σύγχρονο mob-wife moodboard.

H Kέιτ Χάντσον επαναφέρει το mob wife trend
Στην τελική ευθεία πριν από την πρεμιέρα της νέας της ταινίας, η Kate Hudson πραγματοποιεί εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη με μια τολμηρή γκαρνταρόμπα. Στο πλαίσιο της προώθησης του Song Sung Blue, που βγαίνει στις αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων, η ηθοποιός έφτασε στο 30 Rock στις 17 Δεκεμβρίου για τα γυρίσματα του Late Night With Seth Meyers φορώντας ένα εντυπωσιακό faux fur παλτό που έκλεβε όλη την παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης