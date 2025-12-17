Η Βαλέρια Γκολίνο στο γιορτινό εξώφυλλο του Marie Claire Ιανουαρίου!

Η ενθουσιώδης και αλέγκρα Ιταλοελληνίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης Βαλέρια Γκολίνο σε μια αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφηση για το πρώτο τεύχος του 2026. Αφοπλιστική, χαρούμενη και αφάνταστα γοητευτική, η σταρ που αγαπήσαμε στον “Άνθρωπο της Βροχής” δίπλα στον Τομ Κρουζ και πρόσφατα στο “The Morning Show”, βρέθηκε στην Αθήνα για το Marie Claire Power Trip και μας μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στην Ελλάδα, για την ομορφιά και τη γοητευτική ασχήμια του Νότου που μας διαμορφώνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά και για το φόβο και το θάρρος που χρειάστηκε για να στραφεί στη σκηνοθεσία.«Φοβόμουν ότι δεν θα είμαι αρκετή. Ότι δεν θα έχω το δικαίωμα να σταθώ στη θέση του σκηνοθέτη. Δεν μεγάλωσα σε μια βιομηχανία που ενθαρρύνει τις γυναίκες να σκηνοθετούν. Χρειάστηκε χρόνος, εμπειρία, και εσωτερική δουλειά για να το τολμήσω».