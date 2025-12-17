Η Μολδαβία ποινικοποιεί την online κακοποίηση - Οι ποινές για τους δράστες

ΗΜολδαβία κάνει το ψηφιακό περιβάλλον ασφαλέστερο για γυναίκες και κορίτσια, θεσπίζοντας για πρώτη φορά ποινικές διατάξεις ενάντια στο online stalking και την κακοποίηση. Από τον Φεβρουάριο του 2026 τίθεται σε εφαρμογή νέος νόμος που επιφέρει αυστηρότερες ποινές στους δράστες και περισσότερη ασφάλεια στα θύματα.Στη Μολδαβία, πάνω από το 65% των γυναικών άνω των 18 ετών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχουν βιώσει κάποια μορφή ψηφιακής βίας. Οι νέες τροποποιήσεις ορίζουν τη «ψηφιακή βία» ως κάθε πράξη βλάβης μέσω τεχνολογιών πληροφορίας ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθορίζουν νομικά τι συνιστά «κακόβουλο περιεχόμενο», όπως σεξιστικά, απειλητικά ή συκοφαντικά υλικά στο διαδίκτυο.Αλλά από τις 14 Φεβρουαρίου 2026, νέες νομικές τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ, καθιστώντας το stalking και την παρενόχληση μέσω τεχνολογικών μέσων ποινικό αδίκημα, με ποινές φυλάκισης έως δύο χρόνια ή τρία αν ο δράστης είναι μέλος της οικογένειας. Οι διατάξεις καλύπτουν κάθε μορφή παρακολούθησης, επανειλημμένες απόπειρες επικοινωνίας και παρακολούθηση κατοικίας ή χώρου εργασίας, είτε με φυσική παρουσία είτε με online τεχνολογίες.Οι αλλαγές αυτές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Κοινοβουλίου της Μολδαβίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών (ANPCV), των UN Women, UNFPA, του Συμβουλίου της Ευρώπης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ANPCV προγραμματίζει εκπαίδευση για αστυνομικούς, εισαγγελείς και δικαστές, ώστε να εφαρμόζουν πλήρως τον νέο νόμο.