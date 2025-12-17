Service95 Book Club: Η Ντούα Λίπα έχει το δικό της book club – Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΗDua Lipa μπορεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες pop stars της γενιάς της, όμως πίσω από τις επιτυχίες και τις παγκόσμιες περιοδείες της υπάρχει μια σταθερή, βαθιά αγάπη για τη λογοτεχνία. Μια αγάπη που ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια και εξελίχθηκε, το 2023, στο Service95 Book Club – ένα από τα πιο ενδιαφέροντα book clubs, το οποίο στα δύο χρόνια υπαρξής του έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού.Η σχέση της Dua Lipa με το διάβασμα διαμορφώθηκε από νωρίς. Μεγαλώνοντας στο Λονδίνο, περνούσε ατελείωτες ώρες σε βιβλιοπωλεία, διαβάζοντας παρέα με τη μητέρα της, Anesa. Η οικογένειά της, ο παππούς της ήταν διακεκριμένος ιστορικός από το Κόσοβο, καλλιέργησε από νωρίς τη σημασία της ανάγνωσης ως εργαλείο κατανόησης του κόσμου.Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς τα βιβλία βοηθούν να «επιβραδύνουμε» και να κατανοήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους και τα συναισθήματά τους. Μια εμπειρία που τη σημάδεψε ιδιαίτερα ήταν η συμμετοχή της σε λέσχη ανάγνωσης σε γυναικεία φυλακή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του προγράμματος Books Unlocked του Booker Prize Foundation. Εκεί, μια κρατούμενη τής εξομολογήθηκε πως αν είχε ανακαλύψει νωρίτερα τη δύναμη των βιβλίων, ίσως η ζωή της να είχε πάρει διαφορετική πορεία.Δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο που διάβαζαν τότε –το Shuggie Bain του Douglas Stuart– αποτέλεσε και την πρώτη επιλογή του Service95 Book Club.