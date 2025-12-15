Η Κρίστεν Στιούαρτ αναρωτιέται γιατί οι άνδρες που κάνουν method acting είναι αρρενωποί, ενώ οι γυναίκες υπερβολικές

ΗKristen Stewart μίλησε στους New York Times για την υποκριτική και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται διαφορετικά ανάλογα με το φύλο. Όπως λέει, η ερμηνεία είναι από τη φύση της ευάλωτη και αυτό συχνά παρεξηγείται.Με αφορμή ερώτηση για την ερμηνεία του Marlon Brando στο Superman (1978), η ηθοποιός σχολίασε ότι η δυσκολία του να προφέρει σωστά τη λέξη «Krypton» ήταν «επώδυνη». Από εκεί πέρασε σε μια γενικότερη παρατήρηση για την τέχνη της υποκριτικής: «Η υποκριτική είναι εγγενώς ευάλωτη και γι’ αυτό συχνά αμήχανη. Δεν έχει τίποτα το αρρενωπό. Δεν υπάρχει καμία επίδειξη δύναμης στο να δανείζεις τη φωνή σου στις ιδέες κάποιου άλλου. Είναι μια πράξη υποταγής».Η Kristen Stewart αναρωτήθηκε γιατί οι άνδρες ηθοποιοί που ακολουθούν το λεγόμενο «method acting» αντιμετωπίζονται με θαυμασμό, ενώ οι γυναίκες συχνά χαρακτηρίζονται υπερβολικές ή ασταθείς. «Έχετε ακούσει ποτέ για γυναίκα ηθοποιό που να ήταν method;» είπε, προσθέτοντας ότι οι άνδρες επιβραβεύονται επειδή διατηρούν το εγώ τους, ενώ αν το έκανε μια γυναίκα, η αντίδραση θα ήταν διαφορετική.Το «method acting» περιγράφει τεχνικές υποκριτικής που βασίζονται στις θεωρίες του Konstantin Stanislavski και διαδόθηκαν ευρέως στις ΗΠΑ μέσω του Group Theatre και του Actors Studio. Παρ’ όλα αυτά, η αφήγηση γύρω από τη μέθοδο παραμένει κυρίως ανδρική.