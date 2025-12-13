Η Κάια Γκέρμπερ αναβαθμίζει το διάφανο holiday party look της με μια τσάντα Gucci Jackie
Η Κάια Γκέρμπερ αναβαθμίζει το διάφανο holiday party look της με μια τσάντα Gucci Jackie

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μαύρες kitten heel μπαλαρίνες.

Η Κάια Γκέρμπερ αναβαθμίζει το διάφανο holiday party look της με μια τσάντα Gucci Jackie
HKaia Gerber είπε «ναι» στο πρώτο της event του Δεκεμβρίου: το λαμπερό πάρτι του Vas J. Morgan στο West Hollywood. Και επειδή δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη συγκέντρωση- ο Βρετανός reality star έστρωσε κόκκινο χαλί, όπως και στο Halloween- η Gerber είχε το περιθώριο να πειραματιστεί με τα όρια του festive styling. Αντί για ένα πουλόβερ ή μια βελούδινη ζακέτα ένα δαντελένιο κορμάκι αποτέλεσε τη βάση του look της.

