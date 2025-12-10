Cloud Dancer: Δώδεκα προϊόντα ομορφιάς με έμπνευση το χρώμα του 2026 σύμφωνα με την Pantone

Η πιο ήρεμη, αέρινη τάση της νέας χρονιάς.



Το χρώμα της χρονιάς από το Ινστιτούτο Χρώματος της Pantone είναι πάντα μία από τις πιο αναμενόμενες ανακοινώσεις για όσους αγαπούν τη μόδα, το design και φυσικά την ομορφιά. Κάθε χρόνο, η επιλογή της Pantone δεν λειτουργεί απλώς ως αισθητικός οδηγός, αφού αντικατοπτρίζει τη διάθεση και τις ανάγκες της κοινωνίας.





Για το 2026, η Pantone παρουσιάζει ένα χρώμα που έρχεται να προσφέρει ακριβώς αυτό που λείπει από την καθημερινότητά μας. Drum roll… το Pantone Color of the Year 2026 είναι το PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Μια ανάλαφρη, αιθέρια λευκή ουδέτερη απόχρωση που μοιάζει με ψίθυρο ηρεμίας και γαλήνης σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο.

