Το άγνωστο λάθος που σκοτώνει τα αλεξανδρινά μας
MARIE CLAIRE

Το άγνωστο λάθος που σκοτώνει τα αλεξανδρινά μας

Και πώς θα τα φροντίσουμε για να παραμείνουν φρέσκα και λαμπερά όλο τον χειμώνα

Το άγνωστο λάθος που σκοτώνει τα αλεξανδρινά μας
Αυτή την εποχή τα αλεξανδρινά είναι ανάμεσα στα πιο δημοφιλή δώρα και επιλογές διακόσμησης του σπιτιού και του γραφείου μας. Πόσα από αυτά όμως καταφέρνουν να παραμείνουν όλο τον χειμώνα φρέσκα και λαμπερά όπως την πρώτη ημέρα; Οι ειδικοί του Stars for Europe (SfE) δίνουν συμβουλές φροντίδας για να το πετύχουμε. Γιατί αυτό το εντυπωσιακό φυτό, με τα ζωηρά κόκκινα, κρεμ, ροζ ή απαλό βερικοκί φύλλα σε σχήμα αστεριού, δεν είναι μόνο για τα Χριστούγεννα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης