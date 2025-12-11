Το άγνωστο λάθος που σκοτώνει τα αλεξανδρινά μας
Το άγνωστο λάθος που σκοτώνει τα αλεξανδρινά μας
Και πώς θα τα φροντίσουμε για να παραμείνουν φρέσκα και λαμπερά όλο τον χειμώνα
Αυτή την εποχή τα αλεξανδρινά είναι ανάμεσα στα πιο δημοφιλή δώρα και επιλογές διακόσμησης του σπιτιού και του γραφείου μας. Πόσα από αυτά όμως καταφέρνουν να παραμείνουν όλο τον χειμώνα φρέσκα και λαμπερά όπως την πρώτη ημέρα; Οι ειδικοί του Stars for Europe (SfE) δίνουν συμβουλές φροντίδας για να το πετύχουμε. Γιατί αυτό το εντυπωσιακό φυτό, με τα ζωηρά κόκκινα, κρεμ, ροζ ή απαλό βερικοκί φύλλα σε σχήμα αστεριού, δεν είναι μόνο για τα Χριστούγεννα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE