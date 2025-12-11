Το άγνωστο λάθος που σκοτώνει τα αλεξανδρινά μας

Αυτή την εποχή τα αλεξανδρινά είναι ανάμεσα στα πιο δημοφιλή δώρα και επιλογές διακόσμησης του σπιτιού και του γραφείου μας. Πόσα από αυτά όμως καταφέρνουν να παραμείνουν όλο τον χειμώνα φρέσκα και λαμπερά όπως την πρώτη ημέρα; Οι ειδικοί του Stars for Europe (SfE) δίνουν συμβουλές φροντίδας για να το πετύχουμε. Γιατί αυτό το εντυπωσιακό φυτό, με τα ζωηρά κόκκινα, κρεμ, ροζ ή απαλό βερικοκί φύλλα σε σχήμα αστεριού, δεν είναι μόνο για τα Χριστούγεννα.