Το ορεινό σπίτι της Kendall Jenner είναι βγαλμένο από χειμερινό παραμύθι

Δεν είναι η πρώτη φορά που θαυμάζουμε το γούστο της Kendall Jenner στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Το μοντέλο έχει στο παρελθόν ανοίξει τις πόρτες της κατοικίας της στο Λος Άντζελες δίνοντας μας μια εικόνα του προσωπικού της χώρου. Αργότερα, ξενάγησε και πάλι το περιοδικό Architectural Digest στο στολισμένο σπίτι της αναμένοντας τις γιορτές των Χριστουγέννων.Τώρα, σε ένα τρίτο tour για τη σειρά «Open Door», η Jenner παρουσιάζει το πιο πρόσφατο project της: ένα σπίτι που έχει αποκτήσει στα βουνά, χωρίς να αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία τού ορεινού της καταφυγίου. Σε αντίθεση με την αστική κατοικία της στην πόλη των αγγέλων, αυτή τη φορά υιοθετεί μια αισθητική «grandma chic», που ταιριάζει ιδανικά με τη ζεστή ατμόσφαιρα και τη θαλπωρή μιας απόδρασης στη φύση. Σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Heidi Caillier, δημιούργησαν έναν χώρο παραδοσιακό αλλά και παιχνιδιάρικο, όπου συνυπάρχουν υφές, μοτίβα και διαφορετικά υφάσματα.