Τι δουλειά έχει μια βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία στο Μετρό Συντάγματος; Η αρχή μιας ενδιαφέρουσας συνεργασίας

Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο διαφορετικό από τα συνηθισμένα, στολισμένο με βιβλία, και μια δανειστική βιβλιοθήκη σε ένα σημείο απρόσμενο στο κέντρο της Αθήνας, στο Μετρό Συντάγματος, μεταφέρουν από χτες, 8 Δεκεμβρίου, τους επιβάτες στον συναρπαστικό κόσμο του βιβλίου. Είναι η πρώτη συνεργασία των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑ.ΣΥ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), η αρχή μιας σειράς κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.