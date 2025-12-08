Μάρτιν Παρ: Ποιος ήταν ο φωτογράφος που δίχασε τη Βρετανία με τις αληθινές και γεμάτες χρώμα φωτογραφίες του

ΟMartin Parr, ο Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος που κατέγραψε τις ιδιομορφίες της βρετανικής κοινωνίας πέθανε σε ηλικία 73 ετών. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Μάιο του 2021.Σε ανακοίνωση του Martin Parr Foundation αναφέρθηκε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Martin Parr πέθανε χθες στο σπίτι του στο Μπρίστολ. Τον αποχαιρετούν η σύζυγός του Susie, η κόρη του Ellen, η αδελφή του Vivien και ο εγγονός του George. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Το Martin Parr Foundation και το Magnum Photos θα συνεργαστούν για να διατηρήσουν και να αναδείξουν την κληρονομιά του».Γνωστός για τη διεισδυτική ματιά του στην αγγλική ταξική πραγματικότητα, φωτογράφιζε τα πάντα με ζωντανά χρώματα και μια δόση χιουμοριστικής ειρωνείας. Το εμβληματικό του photobook The Last Resort (1986), που απαθανάτισε οικογένειες της εργατικής τάξης στο New Brighton, θεωρείται σταθμός στη φωτογραφία, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από το ασπρόμαυρο ντοκουμέντο σε μια πιο καυστική, πολύχρωμη προσέγγιση. Όπως είχε πει ο ίδιος: «Φτιάχνω σοβαρές φωτογραφίες μεταμφιεσμένες σε ψυχαγωγία».