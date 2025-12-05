Ο Dario Vitale αποχωρεί από τον οίκο Versace έπειτα από μόλις μία σεζόν
Ο Vitale ανέλαβε τον Μάρτιο, λίγο πριν ανακοινωθεί η εξαγορά από τον όμιλο Prada τον Απρίλιο
O καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Versace αποχωρεί έπειτα από μόλις μία σεζόν, όπως επιβεβαίωσε ο οίκος, μετά την εξαγορά του από τον όμιλο Prada. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε την Τρίτη, σε μια συμφωνία ύψους 1,25 δισ. δολαρίων. Για τη Versace ξεκινά μια νέα εποχή, για τον Dario Vitale, όμως, το φινάλε έρχεται νωρίτερα απ’ όσο αναμενόταν, καθώς η επίδειξη που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο-η πρώτη και τελευταία του για τον οίκο— ήταν ήδη το κύκνειο άσμα του. Η αποχώρησή του θα ισχύσει από τις 12 Δεκεμβρίου.
