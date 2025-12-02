Gen Z stare: Ένα βλέμμα μπορεί να πει πολλά, αλλά ένα χαμόγελο λέει ακόμα περισσότερα

Η Αναστασία Τσιλιμπίου και η Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν μοιράζονται τις εμπειρίες τους από καταστάσεις όπου το Gen Z stare ήταν η φυσική τους αντίδραση και αποκαλύπτουν πότε χαμογελούν πραγματικά.

Gen Z stare: το κενό, ανέκφραστο βλέμμα και οι μεγάλες παύσεις που αποδίδονται στη γενιά Ζ. Για κάποιους δείχνει αμηχανία ή έλλειψη soft skills, ενώ άλλοι το βλέπουν ως υγιή θέσπιση ορίων και απόρριψη της βεβιασμένης ευγένειας.





Στον ψηφιακό κόσμο που μεγαλώνει η γενιά Ζ, η έκφραση αυτή έχει γίνει viral, πυροδοτώντας συζητήσεις για τον τρόπο που οι νέοι επικοινωνούν στο χώρο εργασίας αλλά και στις καθημερινές τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις.

