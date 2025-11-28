Ο θάνατος του σαλονιού: «Είναι δύσκολο να καλέσεις κόσμο στο σπίτι – πρέπει να τους πας στο υπνοδωμάτιό σου»
Ο θάνατος του σαλονιού: «Είναι δύσκολο να καλέσεις κόσμο στο σπίτι – πρέπει να τους πας στο υπνοδωμάτιό σου»

Ενώ επιδεινώνεται η στεγαστική κρίση και όλο και περισσότεροι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, στρέφονται στη συγκατοίκηση και σε πολύ μικρά σπίτια, το μέλλον των σπιτικών συγκεντρώσεων γίνεται όλο και πιο αβέβαιο

Καθώς η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται σε όλο τον κόσμο, με τις τιμές πώλησης και ενοικίασης ενός σπιτιού να εκτοξεύονται και όλο και περισσότερους, ιδιαίτερα νέους, να στρέφονται στη συγκατοίκηση και σε πολύ μικρά σπίτια, η Guardian κάνει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα: στον «θάνατο» του σαλονιού, που ανέκαθεν αποτελούσε το δωμάτιο των σπιτικών συγκεντρώσεων.

