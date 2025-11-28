Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Prada στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορίνο
Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Prada στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορίνο
Και στη συνέχεια ένα tweed σύνολο από την Véronique Leroy.
Και στη συνέχεια ένα tweed σύνολο από την Véronique Leroy.
ΗJuliette Binoche εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο 2025 την Τρίτη, όπου παρουσίασε την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, το ντοκιμαντέρ In-I in Motion. Ήταν μια στιγμή-ορόσημο σε κάθε επίπεδο, καθώς το φεστιβάλ τίμησε επίσης τη μακρά και λαμπρή καριέρα της με το βραβείο Stella della Mole.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα