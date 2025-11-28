Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Prada στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορίνο
Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Prada στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορίνο

Και στη συνέχεια ένα tweed σύνολο από την Véronique Leroy.

Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Prada στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορίνο
ΗJuliette Binoche εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο 2025 την Τρίτη, όπου παρουσίασε την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, το ντοκιμαντέρ In-I in Motion. Ήταν μια στιγμή-ορόσημο σε κάθε επίπεδο, καθώς το φεστιβάλ τίμησε επίσης τη μακρά και λαμπρή καριέρα της με το βραβείο Stella della Mole.

