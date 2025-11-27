Παρίσι: «Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια παρενόχληση» - Πάνω από 200 γυναίκες ναρκώθηκαν από στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού

Μια ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία έχει φέρει στο φως καταγγελίες από περισσότερες από 240 γυναίκες που αναφέρουν ότι ναρκώθηκαν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για εργασία από τον κρατικό λειτουργό Christian Nègre.Όπως αναφέρεται σε εκτενές ρεπορτάζ του Guardian, οι γυναίκες καλούνταν σε συνεντεύξεις στο υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας και φέρονται να λάμβαναν καφέ ή τσάι ως κέρασμα που, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αναμειχθεί με ισχυρό διουρητικό.Οι καταγγελίες αφορούν διάστημα εννέα ετών. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων ο Nègre πρότεινε συχνά τη συνέχιση των συνεντεύξεων σε εξωτερικούς χώρους, σε πολύωρους περιπάτους μακριά από τουαλέτες, ώστε οι γυναίκες, υπό την επίδραση του διουρητικού, να βρεθούν σε κατάσταση ακραίας ανάγκης και έντονης σωματικής δυσφορίας. Κάποιες αναφέρουν ότι ασθένησαν, ενώ άλλες δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως σε τουαλέτα. Πολλές μιλούν για ντροπή, σύγχυση και βαθιά ψυχολογική φθορά που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε το 2018, όταν μία γυναίκα, συνάδελφος του κρατικού λειτουργού τον κατήγγειλε για απόπειρα φωτογράφισης των ποδιών και των εσωρούχων της κάτω από τη φούστα της. Σε υπολογιστή που χειριζόταν εκείνος βρέθηκε αρχείο excel με τίτλο «Experiments», όπου, σύμφωνα με την έρευνα, κατέγραφε ώρες «πειραμάτων» και αντιδράσεις γυναικών. Ο Nègre έχει τεθεί υπό επίσημη διερεύνηση από το 2019, ωστόσο αναμένει ακόμη τη δίκη και πλέον εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.