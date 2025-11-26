Η Κιάρα Φεράνι κινδυνεύει με φυλάκιση 20 μηνών
Για το σκάνδαλο Παντόρο γκέιτ.

ΗChiara Ferragni βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες για απάτη, οι οποίες συνδέονται με μια φιλανθρωπική συνεργασία που είχε κάνει το 2022 για την προώθηση χριστουγεννιάτικων κεϊκ pandoro.

 
H influencer βρέθηκε στο δικαστήριο του Μιλάνου την Τρίτη 25 Νοεμβρίου για την προδικαστική ακρόαση, όπου η Εισαγγελία της πόλης ζήτησε ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα French24, L’Unione Sarda και La Presse.

Η Chiara Ferragni κατηγορείται για παραπλανητική εμπορική πρακτική σχετικά με τη συνεργασία της με την ιταλική εταιρεία Balocco. Για την ακρίβεια το σκάνδαλο ξέσπασε όταν έγινε γνωστό ότι τα κουτιά των κέικ ανέφεραν πως εκείνη και η εταιρεία «στηρίζουν το νοσοκομείο Regina Margherita στο Τορίνο», δημιουργώντας την εντύπωση ότι η αγορά κάθε συσκευασίας συνεισφέρει στη δωρεά. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (AGCM), η Balocco είχε πραγματοποιήσει μία μόνο δωρεά ύψους €50.000 στο νοσοκομείο, ανεξάρτητα από τις πωλήσεις.

