Stranger Things: Κυκλοφορεί σήμερα το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν - Δείτε ικόνες από τα γυρίσματα και τα επεισόδια

Αν το Χόκινς μάς δίδαξε κάτι, είναι πως τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά. Όμως σήμερα, στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του Stranger Things, θα ξανασυναντήσουμε μια παρέα παιδιών που γνωρίσαμε πάνω σε BMX και θα τα δούμε να ολοκληρώνουν μια ιστορία που μεγάλωσε τόσο πολύ όσο κι εκείνα.Στην αληθινή ζωή, η Millie Bobby Brown, o Finn Wolfhard, o Noah Schnapp, o Caleb McLaughlin και ο Gaten Matarazzo είναι πλέον ενήλικες, έχοντας μεγαλώσει μπροστά στα μάτια ολόκληρου του πλανήτη, ως πρωταγωνιστές μιας από τις δημοφιλέστερες σειρές της δεκαετίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν περάσει από κόκκινα χαλιά, έχουν γίνει ακτιβιστές και επιχειρηματίες, έχουν υποστεί στιλιστικές μεταμορφώσεις κι έχουν βρεθεί σε ρόλους πολύ μακριά από το Χόκινς, κρατώντας ταυτόχρονα ζωντανές τις φιλίες που γεννήθηκαν στα μονοπάτια αυτής της φανταστικής πόλης στην Ιντιάνα.Ο προηγούμενος κύκλος του Stranger Things τελείωσε με ένα αξέχαστο και αγχωτικό cliffhanger και, εκτός της οθόνης, άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Η Kate Bush επέστρεψε στα charts. Τα memes του Βέκνα κατέκλυσαν το Ίντερνετ. Οι φαν ανέλυαν τη μυθολογία της σειράς σαν ιερό κείμενο. Και η Gen Z ανακάλυψε ξανά τα 80s, από το μέταλ μέχρι τα walkie talkie.Όμως η επιστροφή της σειράς για πέμπτη και τελευταία φορά δεν σηματοδοτεί μόνο την κορύφωση μιας ιστορίας, αλλά και μια στιγμή όπου πέντε νέοι καλλιτέχνες ξαναβρίσκονται στο ίδιο σημείο εκκίνησης, πιο κατασταλαγμένοι, σαφώς πιο έμπειροι κι έτοιμοι να κλείσουν έναν κύκλο που σημάδεψε τις ζωές τους. Καθώς ετοιμάζονται να εντοπίσουν και να εξοντώσουν τον Βέκνα, κι ενώ η πόλη βρίσκεται υπό στρατιωτική καραντίνα και η Ελ αναγκάζεται να κρυφτεί, οι ήρωες πρέπει να δώσουν τα πάντα για μια τελευταία φορά. Η απειλή είναι πιο σκοτεινή και θανατηφόρα από ποτέ, όπως προειδοποιεί η επίσημη σύνοψη.Κατά τη διάρκεια δύο ημερών, το ελληνικό Marie Claire παρακολούθησε τους famous five της σειράς μέσω Zoom να συζητούν όχι μόνο για το αναπόφευκτο τέλος, αλλά και για τη δική τους πορεία προς την επόμενη μέρα.