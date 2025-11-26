H Κλέλια Ανδριολάτου συνδύασε πλισέ φούστα με λευκά sneakers σε ένα φρέσκο look
H Κλέλια Ανδριολάτου συνδύασε πλισέ φούστα με λευκά sneakers σε ένα φρέσκο look

Για μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.

H Κλέλια Ανδριολάτου συνδύασε πλισέ φούστα με λευκά sneakers σε ένα φρέσκο look
Προερχόμενες από το schoolgirl στυλ και τα ρούχα από τον κόσμο του τένις, οι πλισέ φούστες ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της μόδας. Σε συνδυασμό άλλωστε με τα κατάλληλα κομμάτια, μπορoύν να φορεθούν όλο το χρόνο και υπόσχονται απαράμιλλα κομψές εμφανίσεις, κάτι που η Κλέλια Ανδριολάτου απέδειξε με την τελευταία της εμφάνιση.

