H Κλέλια Ανδριολάτου συνδύασε πλισέ φούστα με λευκά sneakers σε ένα φρέσκο look
Για μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.
Προερχόμενες από το schoolgirl στυλ και τα ρούχα από τον κόσμο του τένις, οι πλισέ φούστες ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της μόδας. Σε συνδυασμό άλλωστε με τα κατάλληλα κομμάτια, μπορoύν να φορεθούν όλο το χρόνο και υπόσχονται απαράμιλλα κομψές εμφανίσεις, κάτι που η Κλέλια Ανδριολάτου απέδειξε με την τελευταία της εμφάνιση.
