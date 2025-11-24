Το Μπαλουχιστάν απαγορεύει τον γάμο ανηλίκων

Το Μπαλοχιστάν έγινε η τελευταία επαρχία του Πακιστάν που θεσπίζει νόμο κατά του γάμου ανηλίκων, προστατεύοντας πλέον νομικά τα παιδιά από πρόωρο γάμο. Ο νέος νόμος ανεβάζει το νόμιμο όριο ηλικίας για γάμο στα 18 έτη.





Έρευνα της οργάνωσης Save the Children το 2024 έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των γάμων στο Μπαλοχιστάν γίνονταν πριν από τα 18, με το 40% αυτών πριν από τα 16. Ένα στα τέσσερα κορίτσια είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί πριν από τα 16, ενώ το 60% γέννησε πριν ενηλικιωθεί. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής η κοινωνική πίεση και οι παραδοσιακές αντιλήψεις θεωρούν ότι ο γάμος από νωρίς «διασφαλίζει την τιμή της οικογένειας» ή «μειώνει τον αριθμό των στομάτων που πρέπει να θρέψει η οικογένεια».

