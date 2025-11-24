Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026: Η νέα συλλογή της Vakko θα μας ντύνει απο το πρωί έως το βράδυ
Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026: Η νέα συλλογή της Vakko θα μας ντύνει απο το πρωί έως το βράδυ

Για μια καθημερινή δόση πολυτέλειας σε κάθε μας δραστηριότητα.

Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026: Η νέα συλλογή της Vakko θα μας ντύνει απο το πρωί έως το βράδυ
Vakko παρουσιάζει τη νέα της συλλογή για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2026 και αντλεί έμπνευση από το Παρίσι, την πρωτεύουσα της κομψότητας. Μέσα από τις δημιουργίες της συλλογής, μας προσκαλεί να αγκαλιάσουμε διαχρονικά σχέδια που συναντιούνται με την τεχνική αρτιότητα και θα μας συνοδεύουν για χρόνια. Οι ουδέτεροι τόνοι, από το λευκό και το χακί εως το καφέ, που συνδυάζουν την κλασική αισθητική με τις σύγχρονες τάσεις, συνυπάρχουν αρμονικά με έντονο κόκκινο και πορτοκαλί, προσφέροντας φωτεινότητα και ζωντάνια σε κάθε look.

