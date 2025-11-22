Ράμερ Γουίλις: Τα νεότερα για την υγεία του πατέρα της, Μπρους - «Τότε βλέπω μια σπίθα μέσα του»
Ράμερ Γουίλις: Τα νεότερα για την υγεία του πατέρα της, Μπρους - «Τότε βλέπω μια σπίθα μέσα του»
Ο Μπρους Γουίλις έχει διαγνωστεί με άνοια εδώ και τρία χρόνια
Η κόρη του Bruce Willis, Rumer, έκανε μια σπάνια ανάρτηση όπου μοιράστηκε τα νεότερα για την υγεία του πατέρα της, που έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα