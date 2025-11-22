Δέκα χτενίσματα με βαθιά χωρίστρα στο πλάι για να δοκιμάσετε την τάση που επιστρέφει

Η αλήθεια είναι πως η χωρίστρα στο πλάι έχει περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε, με την άνοδο της δημοτικότητας του TikTok και τη Gen Z να τη θεωρεί ντεμοντέ και να μην το κρύβει, η χωρίστρα στο πλάι άρχισε να μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο προς τη μέση των μαλλιών.