Δέκα χτενίσματα με βαθιά χωρίστρα στο πλάι για να δοκιμάσετε την τάση που επιστρέφει
Η δημοφιλής χωρίστρα στη μέση πέφτει στη δεύτερη θέση της δημοτικότητας
Η αλήθεια είναι πως η χωρίστρα στο πλάι έχει περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε, με την άνοδο της δημοτικότητας του TikTok και τη Gen Z να τη θεωρεί ντεμοντέ και να μην το κρύβει, η χωρίστρα στο πλάι άρχισε να μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο προς τη μέση των μαλλιών.
