Η ασύρματη σκούπα νέας γενιάς που αποκαλύπτει την αόρατη σκόνη και καθαρίζει σε βάθος όσο καμία άλλη
MARIE CLAIRE

Η ασύρματη σκούπα νέας γενιάς που αποκαλύπτει την αόρατη σκόνη και καθαρίζει σε βάθος όσο καμία άλλη

Ισχυρή, έξυπνη, εύχρηστη, η Dyson V15 Detect Absolute είναι κατάλληλη και για σπίτια με κατοικίδια. Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε τη V15s Detect Submarine, η οποία, επιπλέον, σφουγγαρίζει σκληρά δάπεδα και αφαιρεί επίμονους λεκέδες

Η ασύρματη σκούπα νέας γενιάς που αποκαλύπτει την αόρατη σκόνη και καθαρίζει σε βάθος όσο καμία άλλη
Κάποια σπίτια αποπνέουν μια αίσθηση απόλυτης καθαριότητας, ακόμα και αν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με την πρώτη ματιά το γιατί. Το κοινό μυστικό τους είναι η Dyson V15 Detect Absolute: η ισχυρή, έξυπνη, ασύρματη σκούπα της Dyson, της εταιρείας-ηγέτιδας στην κατηγορία, που αποκαλύπτει την αόρατη σκόνη και ξεμπερδεύει τις τρίχες, ενισχύοντας τον βαθύ καθαρισμό, ακόμα και σε νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης